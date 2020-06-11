習慣用3C生活的現代人，肩頸、手腕痠痛都是病痛基本款，按摩椅品牌OSIM這次攜手迪士尼巨星米奇推出限量暖摩枕，主打可愛外型、親民價格與多WAY使用，身心都療癒從此愛上按摩！
OSIM首度與迪士尼聯名合作，推出米奇聯名暖摩枕限定款，不只有可愛外型，更有如按摩師雙手一般，提供強勁揉捏按摩，精準按壓酸痛點，帶走深層疲勞；按摩枕上設有溫熱功能開關，燈亮起同時釋放溫度在按摩同時促進血液循環，有效紓緩因壓力而導致的肌肉緊繃，讓按摩效果更加乘。
為慶祝OSIM與迪士尼的跨界合作，特別邀請人氣戲劇男神王子邱勝翊站台擔任快閃店一日店長，手抱米奇暖摩枕，並持米奇造型氣球在人群中現身，除了分享自己使用暖摩枕的心得外，也化身完美男友用暖摩枕為幸運粉絲消除疲勞，甜蜜氣氛令人羨慕。
暖摩枕體積小巧便攜，適用於全身部位，如肩頸、腰背、大小腿等，在家任何地方都能方便使用，也附有車用轉接器，當作車座靠墊還能按摩，輕鬆享受。這次米奇聯名暖摩枕共有四款圖案，相當值得收藏大推給米奇迷們：另外，在期間內（即日起至7/10）至快閃店參與活動，就有機會獲得米奇精美好禮，甚至獲得王子邱勝翊簽名拍立得，更多活動消息請洽OSIM快閃店。
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