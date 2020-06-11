每每一推出新包款就造成熱議，DIOR繼蒙田包之後又一神級美包「DIOR Bobby」，半圓弧的造型讓搭配上更隨興、自由，還未正式推出之前，早就成為眾多潮人、女星注目的IT包款。

半圓形的包身，使用光滑的頂級BOX小牛皮或是Oblique丹寧藍斜紋緹花帆布打造，搭配細緻的CD鏤空LOGO與穿孔綴飾，讓整體優雅之中又多了分休閒感。可拆卸的肩帶設計，可以讓你自由換搭選購或收藏的刺繡帆布寬背帶，其中黑白兩色大型款本身即搭配 Oblique 藍色刺繡寬背帶，讓妳可以單肩、斜側、手提自由變換。

Dior Bobby 駝色光滑小牛皮小型肩背包／99,000元。（圖／品牌提供）

背後則是與2019年大熱的蒙田包一樣，採取 30 Montaigne 熱壓浮雕式字樣點出品牌發源地的傳奇地址，精緻且富有意義的細節讓DIOR Bobby更是美的零死角。

（圖／品牌提供）

「Bobby」對DIOR來說具有重要意義，靈感來自迪奧先生忠實的愛犬與生活夥伴 - Bobby，就連迪奧先生也曾在回憶錄中表示：「每一季的高級訂製服系列都有一套預期會成功的套裝，命名為 Bobby。」，除了早期拍攝形象照Bobby時常成為畫面中的一份子，Bobby的形象也曾被運用在1952年的Miss Dior香水Bobby限定版包裝、2018秋冬男裝大秀的主要裝置上等。

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