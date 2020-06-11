ECCO本季獨家推出的X-TRINSIC戶外運動涼鞋，集運動風與優雅於一身，打破一般人對戶外涼鞋無法與時尚畫上等號的迷思！在充滿濕氣和熱度的盛夏，X-TRINSIC快乾透氣的特性，讓陽光戶外型男即便去海邊遊玩也不必擔心，可以盡情享受沙灘活動。

該鞋同時配備3點調節式魔鬼氈設計，方便調整綁帶讓鞋身貼合腳型，包覆性也更方便調整。這類型魔鬼氈運動涼鞋，擁有高舒適度與休閒外型，無論是搭配牛仔褲或休閒短褲都相當有型，特別適合戶外愛好者。推出的灰藍色與褐色兩款都是百搭不出錯的質感配色，於鞋面嵌入的復古條紋細節更添幾分態度。

ECCO夏季涼鞋問世！戶外文青型男必備（圖／品牌提供）

ECCO夏季涼鞋問世！戶外文青型男必備（圖／品牌提供）

除了戶外型涼鞋，ECCO同步推出文青系男子也能駕馭的FLOWT簡約休閒涼拖鞋！俐落的黑灰色系鞋面融入時尚的圖騰設計，搭配淺色系的素面Tee或是大地色的襯衫都能傳遞獨具的氣質魅力。FLOWT鞋面選用細膩柔軟的磨砂牛皮製成，並以雕花細節點綴，展現高質感北歐美學。該鞋款採用魔鬼氈設計，能輕鬆調整綁帶，且方便穿脫。搭載ECCO著名的一體成型PU注塑大底，讓旅途的步伐不費力，享受一穿即走的「輕」旅行！