今夏療癒風暴席捲而來！亞洲保健龍頭品牌OSIM首度與迪士尼聯名合作，以深受消費者喜愛的熱門商品暖摩枕，攜手「卡通界巨星」米奇推出OSIM暖摩枕 米奇限定款，米奇化身巧手按摩師，以俏皮可愛的姿態現身在各款單品中，共４款別具特色吸睛設計，喚起米奇控收藏的欲望。

為慶祝OSIM與迪士尼的跨界合作，Disney X OSIM聯名快閃店更邀請人氣戲劇男神王子邱勝翊站台擔任一日店長，在一片繽紛的歡樂氛圍中，將本次聯名推向話題高峰。

王子邱勝翊浪漫現身！限量米奇聯名暖摩枕萌力大開（圖／品牌提供）

OSIM暖摩枕米奇限定款不只有可愛外型，更有如按摩師雙手一般，提供強勁揉捏按摩，精準按壓酸痛點，帶走深層疲勞，結合溫熱功能，按摩同時促進血液循環，有效紓緩因壓力而導致的肌肉緊繃，讓按摩效果更加乘；適用於全身部位，如肩頸、腰背、大小腿等，不論是3C低頭族、久坐、久站上班族，米奇一出手，酸痛都逃走。

王子邱勝翊浪漫現身！限量米奇聯名暖摩枕萌力大開（圖／品牌提供）

暖摩枕體積小巧便攜，在家裡的每個地方都能盡情滿足紓壓需求。客廳沙發、床上、書房等任何空間都可以靈活調整使用位置，一鍵開啟，操作方便，隨時隨地全家輕鬆享受。