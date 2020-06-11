2020夏天最想學會的絕對是像娃娃一般的混血眼妝！想要讓眼睛看起來像混血兒般深遂，關鍵在睫毛膏的顏色，選對顏色就能自然放大雙眼，還能營造出彷彿「睫毛本來就這麼纖長」的錯覺！

許多IG網美、KOL紛紛曬出美麗的混血妝容照片，許多女生也超想要學會這種眼妝！打造混血感眼妝關鍵在營造眼神深邃卻不銳利的感覺，不但要打造纖長卷翹的長睫與根根分明的乾淨下睫毛，還要將睫色同步換上偽真感的自然濃郁可可色調，柔力綻放修飾過度銳利眼神，突顯溫柔自然的深邃感。搭配清淡的大地系眼影，加強眼窩暈染，立即讓眼睛有深邃放大效果，最後加上棕色系眼線與各式多色美瞳，完成自然清新的高存在感放電混血妝。

全台熱銷破億元，自上市以來蟬聯各大藥妝通路睫毛膏銷售第一的1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，再次強勢推出混血新色「濃縮咖」，透過兩倍濃縮的深咖啡調可可色，調製濃郁色感卻柔和釋放，降低眼神銳利感、提升眼眸深邃度，隨心搭配時下流行的變色美瞳，佐以同色調的眼妝造型，更能彰顯完美深邃的超自信眼神。

1028飛激長瞬翹防水睫毛膏 #濃縮咖。（圖／品牌提供）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看怎麼畫出「混血眼妝」！

★獎品內容 ｜ 1028睫毛膏*1，不挑款隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/6/24

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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