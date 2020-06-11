開架彩妝的液態唇膏中，擁有超高持久度、顯色度、CP值的媚比琳「超持久霧感液態唇膏」一直是眾美妝控心目中的持久唇彩開架首選，今年夏天推出新色「小壞蛋紅」，不但顯白還能讓你看起來又壞又美！

台灣銷售NO.1的媚比琳「超持久霧感液態唇膏」，剛上市便稱霸台灣液態唇膏市場，成為市佔率最高的唇彩系列，繼「仙女莓果色系列」後，再次推出超顯白火辣色系「小壞蛋紅色」，打造小壞蛋無所顧忌的誘惑雙唇！「超持久霧感液態唇膏」擁有市場上絕無僅有的三大唇膏特點：超持久、不掉色、不沾杯，高度舒適及持久力制霸各大場合，讓人愛不釋手。高質感霧面質地，打造最高調的潮流霧面絲絨唇，16HR不退燒！搭配新研發菱形刷頭，立體凹槽設計沾取高顯色膏體，精準勾勒唇峰、唇角等細微線條，讓高飽和度的色彩迅速勾勒出乾淨、完整的豐盈火辣唇。

超持久霧感液態唇膏「小壞蛋紅」唇部試色圖。（圖／品牌提供）

「超持久霧感液態唇膏」推出全新小壞蛋紅色系4色，其中主打色「#305貪玩南瓜橘」飽滿霧橘一擦顯白，輕輕一抿雙唇反轉乖乖牌形象；「#285搗蛋木玫瑰」溫柔中帶有誘惑的乾燥木玫瑰色，雙唇輕呼之間散發迷人氣息；「#300叛逆無花果」自然顯白紅棕色，舌尖輕畫雙唇每個瞬間流露出叛逆狂放氛圍；「#315調皮爛番茄」磚紅中融入橘色完美襯托白皙，輕輕一抹散發令人淪陷其中的致命誘惑，今年夏天乖乖牌OUT，盡情使壞吧！

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/6/24

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