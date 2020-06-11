新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」歡慶3周年，首次加入618電商戰局，昨（10日）起至21日前舉辦為期12天的「618購物節」，超過2萬項百貨專櫃商品，除3C科技類外，滿5000現抵200。

beauty STAGE美麗台「adidas ULTRABOOST 19跑鞋」，13日限量，原價5990元、特價3559元，59折。（新光三越提供）

618電商購物節，最初從日本東京生日慶延伸而來，堪稱是電商在雙11、雙12之外，上半年重要的購物活動之一。beautySTAGE美麗台「618購物節」，新客首購可得100元折價券；每天14時針對會員精選超殺優惠夯品38折起，18日和19日有全台限量的Nintendo Switch紅藍主機電力加強版遊戲同捆組、21日有全台限量的Nintendo Switch 健身環大冒險。

beauty STAGE美麗台「BOBBI BROWN淨透卸妝超值組」，17日限量，原價4020元、特價2200元，55折。（新光三越提供）

另，有下殺38折的LE CREUSET BIS圓鐵鍋、4折的Champion草寫LOGO小側背包、55折的BOBBI BROWN 淨透卸妝超值組等、59折的SKECHERS GO WALK 5女健走鞋、75折的Blueair JoyS空氣清淨機、82折的Erwachen醒寤經典明星六件組等，天天有驚喜。

beauty STAGE美麗台「Nintendo Switch紅藍主機電力加強版遊戲同捆組」，超級瑪利歐派對+機甲戰魔中文版，18日全台限量，組合價13360元。（新光三越提供）

同時，還規畫「美好生活、閃鑽輕奢、潮流夯品、服飾折扣」4個主題專區、超過百項人氣商品3折起。包括27折的THE NORTH FACE男LOGO POLO衫、3折的Tino Bellini布紋刺繡雙條帶麻編厚底涼鞋、62折的BALLY OFF SHORE黑白條紋防刮PVC材質後背包等、63折的LANCOME 超未來精華新客組、64折的SK-II青春光感組。

beauty STAGE美麗台「Nintendo Switch健身環大冒險－中文版」，21日限量，2550元。（新光三越提供）

18日至21日首度結合skm pay，不限金額消費送50點新光三越會員點數；首度綁定8家指定銀行單筆滿5000元送100元新光三越電子贈品禮券。首度綁定中國信託信用卡消費送50元刷卡金，且單筆滿6000元再送100元新光三越電子贈品禮券。期間全站累滿1萬可抽或單筆滿12萬元可獲價值1萬8900元的LG CordZero A9吸塵器。