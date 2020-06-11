全球擁有上千家店鋪的ZARA，所屬的西班牙龍頭集團inditex震撼宣布，因新冠疫情影響，首季集團虧損達4.09億歐元，將關閉全球約1200間的ZARA門市，包括旗下的Massimo Dutti、Pull＆Bear、Bershka等服飾品牌，把資金轉往電商銷售發展，大舉滅店，是否說明快時尚的末日將至？

雖台灣的9間ZARA門市暫不受影響，但依照過往Forever 21、SPAO、MIXXO等的慘敗經驗，從風光進駐到最終黯然撤台，也預告著漸漸衰亡的警鐘。事實上，據百貨業者透露，像ZARA、UNIQLO及H＆M這類品牌，需要偌大的店鋪租用，獲利也不如當年好，已不受到百貨青睞，而近年快時尚也大開街邊店，或把重心轉往中南部，開設家庭式店鋪，一來省租金，二來也可鼓勵消費者多花時間逛買。

不光快時尚，全球時尚服飾產業在防疫期間，因為不急迫、非必要的特性，早已淪為病毒受害者，縱使全球逐步解封，仍等不到春暖花開。歐美時尚圈觀察，這波疫情讓打垮了「極度消費主義」，隨著每日不絕的肺炎死亡人數，人們開始意識到生命的重要，進而重視環保、本質的需要，過往拼帶貨的網紅部落客，也紛紛分享在家煮咖啡、陪貓狗的質樸生活，暫不崇尚「消費主義」，因此浪費性高、不環保的服飾產業便首當其衝。

不過，同樣所屬快時尚的UNIQLO，雖因疫情衝擊，業績也大幅影響，但也發現消費者需求近來大轉變，例如偏好快乾、方便換洗的基本款服飾，而因應日前居家上班風潮，輕裝運動服飾的銷售也上揚，顯見消費者現在只買真正「需要」的簡約服飾，在這波後疫情時代，時尚產業將再大洗牌。