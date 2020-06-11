美食YouTuber古娃娃於去年11月成立自有品牌WA!COOKIES，首發產品推出轉圈圈曲奇重可可、靜岡抹茶口味，月銷萬盒獲得熱烈好評，今年夏天再度推出新口味，目前預購人數已經大爆滿，工廠呈現卡單狀態！

這次推出奶茶新口味「阿薩姆紅茶拿鐵」、「伯爵茶拿鐵」，於今晚剛上市，一次推出兩款，滿足不同茶種的愛好者，享受奶茶的濃與醇。延續轉圈圈曲奇的美味特點，極致酥鬆的口感和完美特調的茶奶比例，打造濃郁的絕佳滋味！

這次餅乾口味的調配是挑戰還原手搖飲的奶茶風味，朝著古娃娃心目中最好喝的手搖飲去呈現，透過不斷的測試研發出茶奶特調比例6:4，濃郁香醇、入口即化。阿薩姆紅茶拿鐵選用非洲肯亞茶葉為主，濃郁的茶香帶有淡淡蜜香，口感溫順，沈浸在奶茶的香醇中。伯爵茶拿鐵嚴選TWININGS皇家伯爵茶，濃烈的茶香佐佛手柑，柑橘清香擁抱你的味蕾，香氣繚繞、餘韻留存。

阿薩姆紅茶拿鐵選用非洲肯亞茶葉為主，伯爵茶拿鐵嚴選TWININGS皇家伯爵茶，兩款餅乾都飄著濃濃的奶茶香。（圖／品牌提供）

這兩款新口味的餅乾於「古娃娃與她的美食獵人」社團開放搶先預購限量2000盒，竟然在一小時就顯示售完！今晚已經在官網正式販售，茶香控一定不能錯過！

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