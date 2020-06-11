疫情帶動宅經濟也促使手遊市場更興盛，HAPPY GO APP即日起首度攜手Bravo法孚國際推出「HAPPY GO點數遊樂場」，30日前押注猜贏最高可現賺9倍點數回饋。

根據HAPPY GO旗下的GO SURVEY市場研究顧問最新的手遊調查報告顯示，休閒益智類及卡牌遊戲是近3個月受歡迎的手遊類型，加上宅經濟促使手遊市場更興盛，趁勢推出全新的「HAPPY GO點數遊樂場」，設計重點在於微點數使用及免消費贈點，希望提升卡友黏著度。

HAPPY GO攜手Bravo法孚國際於HAPPY GO App推出全新服務「HAPPY GO點數遊樂場」，不須額外儲值或消費，就能輕鬆快速獲得點數，最高現賺9倍回饋。（HAPPY GO提供）

GO SURVEY的手遊調查報告中還觀察到，高達7成的卡友不會下載須額外付費的手機遊戲，逾6成以上的卡友也不傾向在遊戲中儲值，至於玩手遊的時間，大部分則會利用下班後的休閒時間與平時通勤或等待的空檔。

「HAPPY GO點數遊樂場」首波活動中，卡友無須另外消費或儲值，可用最低門檻30點小額點數，且以1：1超值兌換比將點數換成遊戲幣，成功押注猜贏最低可獲1.5倍、最高9倍的點數，每局遊戲不到10秒可知結果，能精準善用休閒娛樂時間。即日起，首次登入綁定帳號並兌換遊戲幣，可享1次免費試玩機會，猜贏還能獲得10點；活動期間再享單次使用100點HAPPY GO點數兌換105P遊戲幣。