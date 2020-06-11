叫好又叫座的職人劇《做工的人》日前播出完結篇，悲劇的結局讓人飆淚，曾珮瑜在劇中飾演李銘順「阿祈」的妻子，在丈夫去世後得知「兩百萬中獎發票」的真相，懊悔痛哭的畫面令人動容。提到這一幕高潮戲，曾珮瑜也忍不住鼻酸，「我相信世上真的有像阿祈一樣的好人，是個很可愛的渣男！」說完，語重心長地說：「婚姻，真的不容易啊！」

曾珮瑜走出《做工的人》一番驚濤駭浪的「婚姻生活」後，重返時尚，佩戴寶格麗SERPENTI腕表展現不凡氣勢。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Balenciaga）

曾珮瑜說，她今年43歲了，還沒結婚，也沒孩子，這輩子抱定獨身主義，對結婚生子敬謝不敏。但因為拍了《做工的人》，和李銘順飾演一對吵吵鬧鬧的恩愛夫妻，也有了一個正值青春期叛逆的兒子，彷彿親身歷經婚姻的酸甜苦辣一般，讓她別有感觸。

曾珮瑜在戲中飾演美鳳一角，因為丈夫的異想天開、不切實際，讓全家陷入貧窮的困境，迫於現實生活的無奈，讓原本婚前是百貨專櫃小姐的時尚嬌嬌女，婚後變成了小氣貪財、動不動就怒罵丈夫孩子的潑婦。

「阿祈是個可愛的男人，但在妻子眼中，卻是個惡夢！」曾珮瑜笑說，她是不婚族，當然也不會選擇像阿祈這樣的男人，「但若愛上了也沒辦法。」說完，忍不住笑起來。

走出《做工的人》一番驚濤駭浪的「婚姻生活」後，曾珮瑜重返時尚進棚拍攝寶格麗（BVLGARI)時尚專題，穿上Balenciga和LOEWE華服搭配寶格麗珠寶與腕表，在鏡頭前展現時尚美魔女的架勢，與戲中的潑婦模樣簡直判若兩人。她笑說，寶格麗一直是她非常喜愛的時尚品牌，尤其是SERPENTI系列包包、腕表與珠寶，穿戴上身就有氣勢。

寶格麗LVCEA SKELETON TUBOGAS鏤空腕表，約48萬2100元。（BVLGARI提供）

寶格麗DIVAS’ DREAM PEACOCK玫瑰金鑲鑽孔雀腕表，約84萬5000元。（BVLGARI提供）

寶格麗SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，約34萬9900元。（BVLGARI提供）