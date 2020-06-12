深耕於新北市中和區的大通地產股份有限公司，至今已經蓋了1000棟房子，大通地產建築團隊擁有多年的土地開發、建築設計規劃等經驗，專精於開發雙北市各線捷運站、快速道路等區域，且擅於都市更新、危老建築改建，如今將眼目轉移至台中，選在台中西區五權路興建建案，大通地產股份有限公司總經理林志豪表示，期盼將台中的危老建築整合，興建成大家都能住得起的房子。

人口老化固然嚴重，但你知道我們居住的房子也正面臨老化嗎？根據內政部不動產資訊平台統計，截至去年(2019)全台屋齡50年房子已逼近69.5萬宅，光是台北市屋齡超過30年以上的就高達68%，台北市是比例最高的縣市，新北市則是老屋宅數最高的縣市。那麼你知道危老建築潛藏的危機嗎？台灣位在地震活躍區，因此老屋恐有耐震力不足的問題，以及消防安全欠佳、居住環境不良、缺乏無障礙環境設施等，因著結構老舊、年久失修，容易成為軟腳大樓，因此居住的風險提高，都市更新成為政府急迫的解決問題。

大通地產林志豪總經理認為都更違老土地整合不容易，一定要充分發揮這塊土地的價值。／中時電子報攝

大通地產股份有限公司就是專做都更及危老改建，整合市區核心區域的老房子，總經理林志豪表示，市政府做不到的，我們來做。目前位在核心地段、28-40坪的小宅是最受大眾歡迎的，而為了要將最好的居住品質還給住戶，大通不追求利潤，將成本全都投在建材本身。他又說，都更固然困難辛苦，但我們期望將舊城市帶來新的面貌，並興建大家買得起也住得起的房子，而且好不容易整合的土地，千萬不要浪費了，一定要充分發揮這塊土地的價值。

大通地產進軍台中，取得台中市西區燙金門牌，基地正位於台中市台灣大道及五權路口，為台中市最重要的兩條交通要道 。/圖業者提供

大通地產建築團隊這次進軍台中，取得台中市的燙金門牌–西區，也就是東、西區的主要幹道交會點，無論去台中火車站、一中街、中區等地都是等距離。上揚國際建築團隊台中一處總經理楊濬輔表示，都更最困難的就是「溝通」，大通地產建築團隊是零負評的建設公司，做任何事都是出於善意，這次大通下台中卻沒有遇到任何問題，鄰里關係處理得非常好，不然一定會有糾紛，因為大通總是用「溝通」取得所有權人的同意。總經理林志豪補充，他總是親自參與每個開發及整合會議，專心傾聽住戶的聲音，做到良好的溝通，並與住戶交朋友。

大通地產台中首案，與上揚國際建築團隊台中一處合作，共同討論規劃出符合台中在地需求的產品。/圖業者提供

總經理林志豪還說，台中對他來說就像是一片新藍海，他們最不缺的就是土地，但缺的卻是小宅，可是大通做到了。台中大部分的坪數以50坪居多，但是因著少子化的緣故，小家庭會是未來的主流，因此這次他將新觀念帶去台中，將以小坪數的精緻小宅示人。台中新建案「大通後壠子段」位於西區台灣大道及五權路口，預計興建樓層為地下5樓、地上22樓，這次特別興建超過16樓的超高結構大樓，想要用新興建築外觀翻轉老舊市容。此外，距離台灣大道只有60米的距離，這裡為台中市主要交通動脈，串聯中心商業區、七期重劃區、台中工業區、中部科學園區至台中港；距離五權路30米，主要教育系統、醫療機構都在此路段上，交通便捷性及外來發展潛力都不容小覷。