環狀快速道路台74線串連國道1號與3號，並銜接台中市區幾條重要幹道，順利連接起台中各行政區，順勢帶動區域發展，其中北屯、太平區無論在推案量與房價上均逐年上揚。櫻花建設(2539)看準地方住戶需求，在樹孝商圈規劃滿足不同客群的「櫻花櫻雄榜」雙建案，甫推出即廣受好評，引起民眾瘋搶，從公開至今已熱銷超過9成的好成績。負責銷售作業的業務經理張日隆指出，四通八達的台74線可以說是讓「櫻花櫻雄榜」熱賣的重要因素之一。

標榜健康樂活居住圈 櫻雄榜邀請「恰恰」彭政閔代言

「群英會」附近運動場域多，綠地遼闊，主打年齡層較高／中時電子報攝

「櫻花櫻雄榜」雙建案之一的「群英會」，坐落於建軍二街與建和路上，地上15層，地下3層，共有3房與4房兩種房型，3房總價落在900~1000萬區間，4房則介於1,400~1,500萬。「群英會」主打客群為首換族，針對家中孩子長大，或者長輩需要照顧，想換更大室內空間，因此其坪數規劃最大可達到59坪4房，滿足小家庭與三代同堂家庭需求。「群英會」周圍學校林立，為因應當地人口暴增，廍子國小預計將於今年招生，附近尚有新光國小、新光國中以及東山完全中學等學校，成為北屯區校園密度相當高的學區。

「群英會」大坪數4房規劃，適合三代同堂居住／中時電子報攝

「健康樂活的居住圈」是群英會標榜的特點，鄰近綠地面積達5000坪的廍興公園，公園內部還有溜冰場及兒童遊樂設施，適合假日闔家出遊，而周邊擁有網球場、足球場、棒球場、羽球場、游泳池等總計上萬坪運動場域，讓帶有朝氣的運動風融入日常生活。為強調「健康樂活」特點，櫻花櫻雄榜特別請到棒球明星彭政閔代言，倚重恰恰清新健康的好形象，為該案銷售揮出勝利的全壘打。

台74線帶動周邊發展 太平區最後1字頭房價成搶購主因

「群雄會」高坪效空間與親民房價滿足首購族需求，引起大批民眾瘋搶／中時電子報攝

「櫻花櫻雄榜」的「群雄會」位於太順路、育賢路之間，緊鄰台74線，地上14層，地下3層，分為2房與3房兩種房型，是太平區罕見有1字頭房價的建案，2房總價約為650~750萬，3房則在850~950萬之間。地段是「群雄會」特點，鄰近74號快速道路太原雙匝道，開車前往中科約20~30分鐘，而步行即可到達樹孝商圈，生活機能完備。對於剛成家的小家庭來說，2~3房空間相當夠用，再加上極為誘人的1字頭房價，吸引大批首購族瘋搶。

深受大眾喜愛的櫻花廚具是「櫻花櫻雄榜」中的標配／中時電子報攝

以住戶需求為出發點 櫻花建設持續深耕台中

櫻花建設重視細節，「群雄榜」面對74號快速道路的窗戶，使用隔音效果好的膠合玻璃／中時電子報攝

櫻花建設以「滿足住戶需求」為出發點，在北屯區與太平區精華地段推出不同類型雙建案。而在內部細節上，除了以櫻花整體廚具與美標品牌衛浴設備為標配外，「群雄會」面對74號快速道路的窗戶，也特別加裝5+5膠合玻璃，達到良好隔音效果。「櫻花櫻雄榜」在明確產品定位與全年齡層規劃優勢下，再加上每週擁有50~60組客戶賞屋，順利締造傲人銷售佳績。售後服務更是櫻花建設最重視的部分，交屋後提供線上報修服務，過保後提供售服相關資訊，讓客戶買的放心，住的安心。櫻花建設以深耕台中為目標，將持續推出新建案。