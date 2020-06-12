買房除了考慮預算、居住的周遭環境等因素之外，最根本且最重要的應是建設機構。將建設機構之作品攤開來審視，就可以清楚明白有良心的公司會使用哪些建材，以及會用什麼心態建造一棟房子。「台信建設機構」在三重、蘆洲等地扎根經營了近30年，他們秉持著勤奮踏實的水牛精神，並以正派的經營原則，獲得許多客戶的信任及喜愛，更有不少知名建商都是台信的忠實客戶。

「台信建設機構」以土地整合開發起家，他們一直都深知土地的價值，因為每塊土地都極為珍貴且獨一無二無法複製，因此精華的土地錯過就永遠錯過了。透過長年的經驗累積，他們總是能夠以精準且獨到的眼光，取得具有發展前景的好地段，像是三重、新莊、蘆洲、土城、新店，透過台信慎重選擇開發的地段，都是目前發展最亮眼的區段。

▲台信建設機構推出位在新土城特區的「台信樂晴市」。/圖業者截取自官網

30年如此長得歲月，台信究竟是如何過關斬將、克服重重關卡，堅定地走到今天呢？這一切都要歸功於勤奮踏實的水牛精神。這30年來，他們總是勤奮任勞、一步一腳印，踏踏實實地耕耘，如同水牛精神一般，憑藉著多年來的專業經驗與正派的經營原則，讓土地整合成功領先業界，如此精準眼光且充滿魅力的魄力，讓許多知名建商都拜倒在台信的石柳裙下。

其中，最值得一提的，儒家人文顯學是他們多年來深信的企業價值觀，並且將其徹底地完整體現，像是將中國人倫理道德的起點「百善孝為先」帶進企業裡，也十分重視人與人之間的道義及輕視功利，這樣的觀念可以帶領企業走在正確的道路上，無論是社會責任、社會良知等等，都是促使一家企業步伐踏實、穩固的原因；而企業體系也絕對重要，在修己利人、內外兼美的企業信念下，台信將業務上下游垂直整合，進而擴大產業範疇，遍及建設開發、不動產經濟、飯店餐飲、醫療服務與社會公益等，近日更在三重開幕了五星級月子中心「新寶產後護理之家」，提供非常專業的母嬰照護，如此證明了台信是枝繁葉茂的企業體系，徹底傳承了勇於創新的恆久價值。

▲「台信樂晴市」接待會館。/圖業者截取自官網

現今年輕人想要買一個舒適的小窩看似遙不可及，但台信為了一圓年輕世代渴望購屋成家的心願，在新土城特區推出了「台信樂晴市」，為新古典造鎮計畫且全區無障礙設計，建案周圍有綠蔭大道，更以新街廓、大基地、大尺度呈現，規劃飯店物管服務與e-HOME智慧宅系統，且以高坪效2-3房吸引首購族的青睞。這次大膽地拉近了首購族買房的距離，邀請年輕人一起為自己的幸福勇敢增值！

「台信樂晴」接待會館：

新北市土城區金城路二段與學士路33巷口

洽詢專線：02-8262-0505