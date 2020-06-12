熱賣的Gucci傾色絨霧唇膏推出限量版全新6色，6種顏色全台限量只有99支，喜愛Gucci彩妝的人一定要手刀靠櫃，否則只能含淚看著別人搶到啦！

Gucci Beauty唇膏過去推出便受到美妝控的歡迎，公關表示熱賣色#201、#204、#208甚至一直呈現長期缺貨的狀態！今年夏天Gucci再度推出限量版唇膏，產品靈感源自 Alessandro Michele 對春天妝容的想像，各種唇色啓發自春季繁花盛開的景色，六款鮮明的全新色調將於6月起在台北信義區新光三越A4和101 Gucci 專賣店發售。

品牌公關表示Gucci唇膏中熱賣色是這三支，一直呈現長期缺貨狀態！（圖／邱映慈攝影）

Gucci傾色絨霧唇膏系列以透明的凝膠質地柔軟蠟質做基底，與顏料的搭配使用飽滿和諧，一氣呵成地打造出濃烈、生動的色調。這個系列的唇膏色彩明亮豐富，質感光滑細膩且柔和。霧面唇膏具有絲絨般的質感，用後舒適服帖，豐盈、潤澤不乾燥，持續鎖色也不必擔心脫色。其均勻的色彩度以及迷人的霧面效果，輕鬆勾畫出多種風格。

Gucci傾色絨霧唇膏限量版色號圖，全色號名稱：#111 啡色艾略特、#210 瑰麗凱依、#307 甜橙露易絲、#308 緋橘露西、#511 熱情瑪奇、#711 紫蘿珍妮。（圖／邱映慈攝影）

產品理念來源於創作總監 Alessandro Michele，Gucci傾色絨霧唇膏系列採用散發著金屬色澤的金色管狀設計，在垂直管體的方向上均勻地蝕刻了細細的螺紋槽。唇膏管身設計充滿了藝術的美感，是化妝臺上的小藝術品，讓人忍不住想要每天帶在身上補妝！

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