日本女團AKB48前人氣成員板野友美，因長相甜美可愛吸引一票粉絲追隨，近日又在IG上更新在家中的穿搭，性感的低胸小可愛露出豐滿上圍，令粉絲們看得臉紅心跳。

身為AKB48初期創團成員的板野友美，在女團時雖聚集了超高人氣，但2013年畢業後名氣卻逐漸下滑，她只能靠著上節目及IG持續與粉絲互動製造話題。近日，她再度曬出穿著低胸小可愛的居家穿搭，並附文表示「it's hot」，由上往下的拍攝角度大方露出渾圓北半球，配上俏皮的表情，成功引起粉絲的注意，紛紛留言「太可愛了」、「身材真辣」。

在 Instagram 查看這則貼文 板野友美（@tomo.i_0703）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 8 日 上午 12:30 張貼