女星曾之喬去年受邀出席米蘭時裝周，極具特色的美貌和品味引起外媒搶拍，一躍成為時尚咖。近日，她為DIOR拍攝新品Bobby肩背包，沒想到一襲露背裝反而成為亮點。

曾之喬11日透過社群平台曬出兩張站在畫作前的獨照，寫道：「你覺得……還有多少人可以安靜地，好好地，品味一幅畫、一張照片，咀嚼一段文字，沐浴在一首詩？」畫面中，她化著自然的妝容，放下一頭烏黑亮麗的長髮，身穿藍色的開V上衣，將平滑無瑕的美背完全露出，搶盡包包的風采，連王子邱勝翊都忍不住歪樓：「真的很少，因為大家可能都在看露背！」