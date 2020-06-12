隨著韓劇熱播，不少知名男星因此成為「國民男神」擄獲眾多女性的芳心，韓國調查網站Dcinside近日便公佈了「10大理想型老公」的投票結果，沒想到現正熱播韓劇《The King：永遠的君主》中的李敏鎬竟不是第一名。
而排行榜中，依序出現的男星為TOP10李政宰、TOP 9趙寅成、TOP 8河正宇、TOP 7鄭雨盛、TOP 6 李棟旭….
TOP 5 蘇志燮
曾是「韓國四大公共財」之一的蘇志燮，自從宣布結婚後便暫時消失沒推出任合作品，但溫暖的形象依然是許多女性心目中的理想伴侶。
TOP 4 姜棟元
近日即將上映的電影《屍速列車：感染半島》便由他主演，而一直都以帥氣形象著稱的他，也將以頹廢的長髮造型電暈粉絲。
TOP 3 李相侖
被封為「男版金泰希」的李相侖，不僅陽光形象深植人心，首爾大學畢業的驚人學歷也同樣吸引人。
TOP 2 孔劉
無論是電視劇還是電影，總是能演活劇中角色的孔劉，擁有184cm高挑身材與大男孩般的迷人笑容，是不少女性心目中的理想型老公。
TOP 1 玄彬
今年以《愛的迫降》拿下百想藝術大賞人氣獎的玄彬，在劇中呆萌的暖男形象煞到眾女粉，加上帥氣軍裝讓人不愛上都難。而且私底下的他對於工作人員的態度總是十分謙虛、好相處，也經常照顧晚輩，給人強大的安定感，第一名實至名歸。
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