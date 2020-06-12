隨著韓劇熱播，不少知名男星因此成為「國民男神」擄獲眾多女性的芳心，韓國調查網站Dcinside近日便公佈了「10大理想型老公」的投票結果，沒想到現正熱播韓劇《The King：永遠的君主》中的李敏鎬竟不是第一名。

而排行榜中，依序出現的男星為TOP10李政宰、TOP 9趙寅成、TOP 8河正宇、TOP 7鄭雨盛、TOP 6 李棟旭….

TOP 5 蘇志燮

曾是「韓國四大公共財」之一的蘇志燮，自從宣布結婚後便暫時消失沒推出任合作品，但溫暖的形象依然是許多女性心目中的理想伴侶。

在 Instagram 查看這則貼文 So Ji Sub 💠（@officialsjs_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 8 日 下午 9:50 張貼

TOP 4 姜棟元

近日即將上映的電影《屍速列車：感染半島》便由他主演，而一直都以帥氣形象著稱的他，也將以頹廢的長髮造型電暈粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 강동원 팬페이지（@chamdw）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 3 日 下午 8:56 張貼

TOP 3 李相侖

被封為「男版金泰希」的李相侖，不僅陽光形象深植人心，首爾大學畢業的驚人學歷也同樣吸引人。

在 Instagram 查看這則貼文 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀이상윤 & 장나라（@lsy_jnr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 上午 2:50 張貼

TOP 2 孔劉

無論是電視劇還是電影，總是能演活劇中角色的孔劉，擁有184cm高挑身材與大男孩般的迷人笑容，是不少女性心目中的理想型老公。

在 Instagram 查看這則貼文 YOO(百合 백합)（@gongyoo_lovelily）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 7 日 上午 4:01 張貼

TOP 1 玄彬

今年以《愛的迫降》拿下百想藝術大賞人氣獎的玄彬，在劇中呆萌的暖男形象煞到眾女粉，加上帥氣軍裝讓人不愛上都難。而且私底下的他對於工作人員的態度總是十分謙虛、好相處，也經常照顧晚輩，給人強大的安定感，第一名實至名歸。