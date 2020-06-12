由韓國女團BLACKPINK成員Lisa、台灣女星Ella、Jony J、蔡徐坤擔任導師主持的大陸選秀節目《青春有你2》在近期討論度超高，其中Lisa組內的21歲成員金子涵其實大有來頭，不僅以一張洋娃娃臉受到高度關注，從小學舞的她更有超強舞蹈實力，就連身材都不容小覷。

1999年出生的金子涵身高173cm，擁有水汪汪深邃雙眼，超強桃花臥蠶讓人一看就被電暈，近日她在個人微博發出一系列「炫腹照」，她穿上短板上衣及熱褲大秀小蠻腰及細嫩長腿，配上一頭飄逸的長捲髮，驚人腰身一覽無遺，封她小腰精都不為過。

《青春有你》21歲小腰精金子涵曾獲美國華裔小姐季軍（圖／摘自微博@青春有你2-金子涵Aria）

《青春有你》21歲小腰精金子涵曾獲美國華裔小姐季軍（圖／摘自微博@青春有你2-金子涵Aria）

據悉，她曾在2016年參加第15屆「美國華裔小姐競選」，以精湛舞蹈及川劇變臉才藝登台演出，年僅17歲就奪下季軍與最佳才藝獎，實力不容小覷。而金子涵更曾前往韓國SM公司擔任練習生，今年1月才以樂華娛樂練習生身份參加《青春有你2》，小小年紀未來發展卻備受看好。

《青春有你》21歲小腰精金子涵曾獲美國華裔小姐季軍（圖／摘自微博@青春有你2-金子涵Aria）