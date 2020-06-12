台中十大豪宅排行榜爭奪賽白熱化！根據最新實價登錄顯示，上個月排名亞軍的「寶璽天睿」，以社區均價每坪67.4萬元，順利晉升豪宅冠軍，大陸建設在七期推出的「寶格」則以每坪單價4000元之差，退居至第二名。

「寶璽天睿」新登錄一筆高樓層戶別，總面積335.9坪，買家為僑外資「亞奕資產管理公司」，全額採現金支付，無貸款，成交金額為2億6388萬元，拆算車位後單價為82.8萬元，除再創該案成交新高之外，社區平均單價一舉從每坪66.3萬元躍進到每坪67.4萬元。

值得一提的是，台中十大豪宅中的「大陸麗格」也有三筆最新交易，其中一筆在29樓，總面積62.62坪，成交金額為3807萬元，拆算車位後每坪單價為63.2萬元，創下該社區最高成交單價，令社區均價躍升至每坪56.2萬，擠下國泰層峰，成為台中第八名豪宅社區；「大陸麗格」另外還有兩筆交易，分別在5樓及22樓，成交均價為每坪52.6萬元及58萬元。

台中近10年10大豪宅社區排行榜(資料來源: 內政部、104實價網)

立智國際總經理王耀斗分析，十大豪宅榜前五大豪宅不僅擁有燙金地段，坐落在七期、美術館，具獨特景觀外，這些入榜豪宅最大特色都是找來國際名師加持，顯見台中豪宅市場的規劃已走向頂級國際化。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，觀察前三名豪宅的「寶璽天睿」、「大陸宝格」均坐落在七期的頂級地段，都由國際級大師親自出馬規劃，「寶璽天睿」是由加拿大建築師Michael Green、日本空間設計師片山正通聯手設計「大陸宝格」則找上義大利國寶建築師Antonio Citterio操刀，進入前三大豪宅是意料中的事。