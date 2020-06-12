台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu)近來年擴展事業版圖有成，繼去年她正式成為法國高訂公會的一員，且是公會150年來第一位亞洲女性珠寶設計師後，近日胡茵菲為全球最大鑽石礦業公司Alrosa設計三款珠寶，將在7月3日至13日於佳士得（Christie’s）拍賣會義賣，所得將捐贈Diamonds Do Good慈善機構，支援醫護人員對抗疫情。

台灣珠寶設計師胡茵菲Anna Hu設計1.59克拉淡啡鑽石的指環，義賣所得用於支援醫護人員對抗疫情。（Christie’s提供）

胡茵菲Anna Hu設計一對各重3克拉梨形鑽石的耳環，義賣所得用於支援醫護人員對抗疫情。（Christie’s提供）

全球最大鑽石礦業公司Alrosa最近發起Diamonds That Care慈善計畫，宣揚每顆鑽石都將應用於慈善，幫助有需要的人，秉持著回餽社會的理念，胡茵菲選用Alrosa在西伯利亞遠東地區雅庫特開採的豔麗啡鑽，打造了三款珠寶作品，包括主石重達27.02克拉的彩啡黃鑽石項鍊、1.59克拉淡啡鑽石的指環和一對各重3克拉梨形鑽石的耳環。

佳士得珠寶專家Max Fawcett指出，胡茵菲每年的作品不超過30件，每件作品皆是獨一無二，非常值得收藏擁有。