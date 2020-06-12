被網友封為「合法蘿莉」的24歲寫真女星西永彩奈，近日在IG上曬出一系列居家辣照及影片，一邊脫衣一邊露出甜美笑容令網友看得直噴鼻血。
西永彩奈雖不及其他寫真女星擁有豐滿豪乳，但她憑著稚氣的臉龐及小而巧的身材吸引大批粉絲喜愛，在網路上超過10萬人追蹤。近日都待在家中的她，也不忘曬出性感辣照與粉絲們互動。
前幾日更直接在陽台上脫掉上衣及牛仔褲，露出結實的腹肌及凹凸有致的曲線，同樣吸引上萬人觀賞，紛紛留言「可愛妹妹的誘惑」、「感覺好犯罪」。
被網友封為「合法蘿莉」的24歲寫真女星西永彩奈，近日在IG上曬出一系列居家辣照及影片，一邊脫衣一邊露出甜美笑容令網友看得直噴鼻血。
西永彩奈雖不及其他寫真女星擁有豐滿豪乳，但她憑著稚氣的臉龐及小而巧的身材吸引大批粉絲喜愛，在網路上超過10萬人追蹤。近日都待在家中的她，也不忘曬出性感辣照與粉絲們互動。
前幾日更直接在陽台上脫掉上衣及牛仔褲，露出結實的腹肌及凹凸有致的曲線，同樣吸引上萬人觀賞，紛紛留言「可愛妹妹的誘惑」、「感覺好犯罪」。
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