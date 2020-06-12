夏天的悶熱感，讓人想拋棄厚重的粉底，甚至許多女生擦了有潤色效果的防曬乳再刷上蜜粉就能迅速出門！Za特別在夏季前夕推出了兼具校色和持妝功能的美白防曬霜家族，更在6月推出了新品「絢色亮顏編織蜜粉餅」，讓今年夏天的底妝輕薄又兼具防曬力！

「絢色亮顏編織蜜粉餅」兼具校色和定妝功能，和美白防曬霜家族四色校色乳搭配使用，能讓膚色更加明亮，打造薄透自然的氣色感。編織蜜粉餅表面的可愛編織紋路不但可愛，還兼具校色、提亮、定妝等功效，搭配美白防曬霜家族使用後再輕撲上「絢色亮顏編織蜜粉餅」，輕鬆一抹，即可打造微霧光澤肌。

絢色亮顏編織蜜粉餅：首批商品將推出限量組合「絢色亮顏編織蜜粉餅組」，贈送蜜粉撲及粉撲袋，貼心優惠組合，收藏就趁現在！（圖／邱映慈攝影）

「絢色亮顏編織蜜粉餅」將白、綠、紫、粉4色完整濃縮在編織蜜粉餅中，一盒就能享有四種校色功能，上完妝即有自然潤色效果，同時修飾毛孔、暗沉、膚色不均等肌膚瑕疵。粉質細緻、保濕潤澤不卡粉，能增強肌膚保濕力並鎖住水分、強化肌膚對外界環境變化的防禦能力，防止水分流失，呈現完美澎潤美肌。

另外在台灣熱賣多年的Za粉餅也在6月推出可愛的限量撞色粉盒，深受網友好評的美白煥顏兩用粉餅，擁有超高遮瑕力，長效持妝不暗沉，帶妝一整天仍然擁有透亮服貼底妝，適合夏天時想要遮瑕底妝、又不想要厚重粉感的人使用。

美白煥顏兩用粉餅撞色小粉盒組：深受網友好評的美白煥顏兩用粉餅，限量撞色粉盒輕巧上市。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/6/24

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