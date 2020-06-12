陳苡瑄就讀輔仁大學大傳系時，就因長相有些神似TWICE成員周子瑜，被相中拍攝輔大美女月曆爆紅，目前是5TEAM女團成員之一。

陳苡瑄和周子瑜一樣，擁有臥蠶、瓜子臉，雖然明星臉讓她知名度大開，但也苦吞不少負評，表示常常被很多TWICE的粉絲罵，「他們說不像，或說出道不會支持你之類的」。從小就有星夢的她，休學專心衝刺事業，除了女團的份內工作外，她也從臨演開始訓練起，雖然通告費不多、口才欠佳曾被洗臉，依舊不放棄，繼續追逐的星夢。

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在 Instagram 查看這則貼文 mifi 陳苡瑄 💁🏻（@mifi.0214）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 26 日 下午 9:25 張貼