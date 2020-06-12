台灣彩妝品牌FreshO2繼推出迪士尼授權彩妝話題始終不斷，2020夏日艷陽迎來迪士尼巨星「唐老鴨」登場，限定版唐老鴨系列彩妝專屬色調與光澤，經典與復古美式塗鴉充滿全系列，宣告女孩們荷包又將再度失守！

FreshO2結合迪士尼經典人物「唐老鴨」將經典代表色海軍藍、黃、白融入包裝中，針對消費者需求與完美質地研發，輕柔渲染極美眼色「狠美鴨眼彩盤」、輕吻完美零色差「偷心鴨輕絨唇釉」、經典熱銷六萬支「感應換色潤唇棒雙入組」、以及一包打盡的「藏起來鴨收納化妝包」讓整系列妝備帶著走！

唐老鴨彩妝系列「狠美鴨眼彩盤」，嚴選五色最適亞洲女孩的橘棕色調，令人驚喜俏皮鴨屁股烙印壓紋，一盤擁有「質感霧面X細緻珠光X鑽石亮片」三種極美質地，「質感霧面」極細膩粉體，服貼不卡粉，「細緻珠光」珠光粒子顯色飽和，自然閃耀光澤，「鑽石亮片」高光濕式亮片，用手指推開滑順好延展，超耀眼光芒一抹盡顯。

狠美鴨眼彩盤有可愛的鴨屁股壓紋，顏色是實用的橘棕色調。（圖／邱映慈攝影）

FreshO2唇膏質地與色澤總是大受喜愛，款款暢銷熱賣，這回再創全新如薄紗般絲柔滑順質地，挑戰零負擔唇感極限！輕吻完美零色差的四款「偷心鴨輕唇釉」，復古螺旋管身及貼心斜角刷頭設計，包含以唐老鴨為主角的：「純情豆沙」為沉靜溫柔的優雅豆沙色，裸妝單擦也能呈現極好氣色；「多情西柚」一抹顯白的橘紅色，催化曖昧氛圍。以黛絲為主角的「定情玫瑰」是怦然心動的玫瑰色，宣示愛的主權；「傳情紅棕」知性時髦的紅棕色，久久無法忘懷。

偷心鴨輕唇釉全四色，首創如薄紗般絲柔滑順質地，輕抹雙唇瞬化為絲絨霧感，反覆塗抹不厚重、不顯紋。（圖／邱映慈攝影）

MODEL示範偷心鴨輕唇釉。（圖／品牌提供）

除此之外，同步納入品牌最具話題，狂銷冠軍的「感應換色潤唇棒雙入組」，這次連口味都充滿熱帶氛圍，盛夏鳳梨與熱帶水果雙重口味，超強保濕成分之王分子釘，搭配上蜂蠟、羊毛脂、葵花油、山茶花及油菜籽等嚴選多種植物萃取，以pH值感應換色，超可愛外型，再度成為女孩必收。

唐老鴨版感應換色潤唇棒雙入組，味道為盛夏鳳梨、熱帶水果。（圖／邱映慈攝影）

除了彩妝商品外，也特別加碼推出「藏起來鴨收納化妝包」，精緻容量搭上舒適好觸感的絨毛材質，內層加倍保護外出攜帶更安心，全系列7個品項，帶你回到60年代的復古漫畫，很潮鴨的萌度大爆，錯過此次珍藏一定會後悔。

藏起來鴨收納化妝包。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得FreshO2唐老鴨感應換色潤唇棒*1，不挑款隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/6/24

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