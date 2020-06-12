曾是英國皇室成員之一的哈利王子與梅根（Meghan Markle），年初拋出「脫英震撼彈」後便遠走加拿大及美國。近日遭到英國媒體爆料，原來兩夫妻早就有離開皇室的想法，之後還將出書爆料「在皇室中不快樂的生活」。

無論是交往還是結婚、生子，總是被外界拿著放大鏡檢視的哈利與梅根，在今年大膽宣布退出皇室後積極尋求出路，先是梅根回歸好萊塢為記錄片發聲，再宣布即將推出自傳《追尋自由：哈利、梅根與建立當代皇室家庭》公開他們的心路歷程，引起批評聲浪。不過，英國媒體《太陽報》最近的一篇報導中卻推翻所有人的印象。

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據消息人士透露，普遍外界的印象都將「脫英」責任歸咎在梅根的慫恿，還給了「梅根出逃(Megxit)」這樣的關鍵字，但其實主因都來自「哈利在皇室中長期的不快樂」，婚前便與梅根達成共識，但卻讓梅根遭受長期的誤會讓哈利十分不滿。

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書籍共同創作人Omid Scobie也表示，自己曾多次陪同兩人參與皇室公開活動，希望將一般人看不到的夫妻真實生活、對話完整收錄，以確保整本書的完整性，而自傳也將在8/11正式販售，屆時將又會掀起不小的騷動。