就在今（12日）早凌晨4時舉行的索尼互動娛樂SIE直播發表會中，Sony終於公布了全新一代的PS5主機，此次一改過往全黑的盒子造型，採以黑身主機身，外層以白色流線型設計包覆機身，而硬體則搭載了8核AMD Zen 2處理器，在發表會上也展示了多款即將於今明年推出的多款PS5遊戲，遊戲畫面的精緻度也越來越高，預計今年年底的聖誕節新年期間開售。

 

全新一代的PS5主機，此次一改過往全黑的盒子造型，採以黑身主機身，外層以白色流線型設計包覆機身，而硬體則搭載了8核AMD Zen 2處理器。（SIE提供）
全新一代的PS5主機，此次一改過往全黑的盒子造型，採以黑身主機身，外層以白色流線型設計包覆機身，而硬體則搭載了8核AMD Zen 2處理器。（SIE提供）

PS5 PULSE 3D 無線耳機組，支援 3D 音效並搭載雙重抗噪麥克風。（SIE提供）
PS5 PULSE 3D 無線耳機組，支援 3D 音效並搭載雙重抗噪麥克風。（SIE提供）

PS5 HD 攝影機，配備雙重 1080p鏡頭，讓玩家可在播送精彩遊玩時刻的同時，加插他們自己的肖像。（SIE提供）
PS5 HD 攝影機，配備雙重 1080p鏡頭，讓玩家可在播送精彩遊玩時刻的同時，加插他們自己的肖像。（SIE提供）

PS5 媒體遙控器，備有內建麥克風的遙控器，讓用戶輕易瀏覽電影及串流服務。（SIE提供）
PS5 媒體遙控器，備有內建麥克風的遙控器，讓用戶輕易瀏覽電影及串流服務。（SIE提供）

Sony表示此次全新的PlayStation 5以次世代主機的外觀作設計 ，雙色的設計以標誌著鮮明的新出發，而為了滿足不同玩家的需求，此次分開推出了配備超高清Ultra HD藍光光碟機的標準型 號，以及沒有光碟機的數位型號 2種選項，同步也會推出如3D無線耳機、特殊遙控器等周邊，再次挑戰PlayStation玩家的口袋深度。

 

《RESIDENT EVIL VILLAGE 惡靈古堡8》（SIE提供）
《RESIDENT EVIL VILLAGE 惡靈古堡8》（SIE提供）

《Horizon: Forbidden West 地平線2》（SIE提供）
《Horizon: Forbidden West 地平線2》（SIE提供）

《Grand Theft Auto V》（SIE提供）
《Grand Theft Auto V》（SIE提供）

另外在直播上Sony也首公開了PS5上多款新遊戲，而且更預告將會以主機獨佔或完全獨佔遊戲的形式推出，而今年就將推出多款大作，包括遊戲迷期待已久的全新《Grand Theft Auto V》及《Grand Theft Auto Online》，預計將於2021年下半年登陸PS5，還有終於等到的《RESIDENT EVIL VILLAGE 惡靈古堡8》、《Horizon: Forbidden West 地平線2》等也將於於PS5上登場，讓不少玩家都相當期待。

 

Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）
Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）

Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）
Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）

Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）
Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）

不過因為此次的造型設計一改以往，不少玩家紛紛都諷刺，這猶如兩張白紙夾著路由器，笑說只要有白紙，人人都可有一台全新PS5，更有網友拍下家中的直立型電風扇照片，造型跟PS5相當相似，在Twiiter也流傳著不少PS5的惡搞照，不過這也反映了其討論度越來越高，相信PS5開售時將再次迎來搶購潮。

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