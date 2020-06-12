就在今（12日）早凌晨4時舉行的索尼互動娛樂SIE直播發表會中，Sony終於公布了全新一代的PS5主機，此次一改過往全黑的盒子造型，採以黑身主機身，外層以白色流線型設計包覆機身，而硬體則搭載了8核AMD Zen 2處理器，在發表會上也展示了多款即將於今明年推出的多款PS5遊戲，遊戲畫面的精緻度也越來越高，預計今年年底的聖誕節新年期間開售。

全新一代的PS5主機，此次一改過往全黑的盒子造型，採以黑身主機身，外層以白色流線型設計包覆機身，而硬體則搭載了8核AMD Zen 2處理器。（SIE提供）

PS5 PULSE 3D 無線耳機組，支援 3D 音效並搭載雙重抗噪麥克風。（SIE提供）

PS5 HD 攝影機，配備雙重 1080p鏡頭，讓玩家可在播送精彩遊玩時刻的同時，加插他們自己的肖像。（SIE提供）

PS5 媒體遙控器，備有內建麥克風的遙控器，讓用戶輕易瀏覽電影及串流服務。（SIE提供）

Sony表示此次全新的PlayStation 5以次世代主機的外觀作設計 ，雙色的設計以標誌著鮮明的新出發，而為了滿足不同玩家的需求，此次分開推出了配備超高清Ultra HD藍光光碟機的標準型 號，以及沒有光碟機的數位型號 2種選項，同步也會推出如3D無線耳機、特殊遙控器等周邊，再次挑戰PlayStation玩家的口袋深度。

《RESIDENT EVIL VILLAGE 惡靈古堡8》（SIE提供）

《Horizon: Forbidden West 地平線2》（SIE提供）

《Grand Theft Auto V》（SIE提供）

另外在直播上Sony也首公開了PS5上多款新遊戲，而且更預告將會以主機獨佔或完全獨佔遊戲的形式推出，而今年就將推出多款大作，包括遊戲迷期待已久的全新《Grand Theft Auto V》及《Grand Theft Auto Online》，預計將於2021年下半年登陸PS5，還有終於等到的《RESIDENT EVIL VILLAGE 惡靈古堡8》、《Horizon: Forbidden West 地平線2》等也將於於PS5上登場，讓不少玩家都相當期待。

Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）

Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）

Twitter惡搞PS5照片。（Twitter）

不過因為此次的造型設計一改以往，不少玩家紛紛都諷刺，這猶如兩張白紙夾著路由器，笑說只要有白紙，人人都可有一台全新PS5，更有網友拍下家中的直立型電風扇照片，造型跟PS5相當相似，在Twiiter也流傳著不少PS5的惡搞照，不過這也反映了其討論度越來越高，相信PS5開售時將再次迎來搶購潮。