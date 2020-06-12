日本女生對於頭髮造型非常堅持，而且人人幾乎都有一雙熟練使用電卷棒的巧手，許多人甚至會隨身攜帶造型器，晚上約會前再次整理頭髮，隨時保持最佳狀態！

去年年底日本女生討論度最高的攜帶型整髮器就是「小粉紅迷你夾」，不但是拉直夾卷兩用，尺寸超迷你攜帶不佔空間，因此在日本旋風熱賣！而台灣終於在今年夏天上市，外觀延續之前聯名款PAUL&JOE的粉紅機身，只有205g超迷你，加熱速度只要90秒，而且是USB充電型的無線電卷棒，一次充電三小時可使用30分鐘，隨時隨地讓你維持完美造型！

USB充電三小時可使用30分鐘，直卷兩用，可切換為直髮平板夾或卷髮電卷棒。（圖／邱映慈攝影）

「小粉紅迷你夾」平板上使用陶瓷塗層，使秀髮均勻受熱，造型的過程中滑順不扯髮，加熱過程產生負離子，瞬間踢走毛躁頭髮，還給頭髮亮麗光澤，加上快速90秒加熱及完美180°C恆溫設計，最適合亞洲女性髮質，既能持久定型，又保護秀髮不受高溫損傷。

充電後可無線使用更順手，夾直夾卷任意切換非常方便。（圖／品牌提供）

直捲兩用的設計，頂部防燙設計讓操作時便利不燙傷，中間的切換卡榫輕輕一按，就可單鍵切換直捲加熱板，瞬間變換直捲髮功能，不論創造空氣感瀏海、或是大波浪成熟感髮尾、柔順直髮，5分鐘塑型隨心所欲！

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