寶格麗經典B.zero1系列Rock（搖滾）起來，讓千禧世代的年輕時 尚族群為之瘋狂，近來木村光希（KOKI）、孫芸芸的女兒廖思惟、韓團Exo隊長SUHO等紛紛穿戴最新款的B.zero1 Rock珠寶，並在社群展示獨特的穿搭時尚，其中星二代廖思惟和木村光希的ROCK時尚最受矚目。

寶格麗品牌大使木村光希佩戴B.zero1 Rock系列珠寶，和媽媽工藤靜香一起下廚。（BVLGARI提供）
寶格麗品牌大使木村光希佩戴B.zero1 Rock系列珠寶，和媽媽工藤靜香一起下廚。（BVLGARI提供）

微風小公主廖思惟(Trinity)配戴寶格麗B.zero1 Rock系列珠寶，嘟著嘴的模樣十分俏皮可愛。（擷自IG）
微風小公主廖思惟(Trinity)配戴寶格麗B.zero1 Rock系列珠寶，嘟著嘴的模樣十分俏皮可愛。（擷自IG）

B.zero1 Rock珠寶主張打破經典、勇於與眾不同，在經典B.zero1珠寶的細節融入重金屬龐克的鉚釘流行元素，深受年輕世代的喜愛。微風小公主廖思惟最近在IG貼出自己的可愛嘟嘴照，用手挽起來的頭髮露出粉頸上的寶格麗B.zero1 Rock項鍊，讓人忍不住多看兩眼。

在IG擁有300萬粉絲的木村光希最近也貼出她的居家照，在廚房陪著媽媽工藤靜香下廚，母女親暱互動令人稱羨，出落得清秀可人的她佩戴寶格麗B.zero1 Rock項鍊與耳環，比媽媽還高出半個頭，果真是青出於藍。

韓團Exo隊長SUHO佩戴B.zero1 Rock系列珠寶。（BVLGARI提供）
韓團Exo隊長SUHO佩戴B.zero1 Rock系列珠寶。（BVLGARI提供）

除了廖思惟與木村光希大PK，韓團Exo隊長SUHO、港星林嘉欣也爭相在社群平台上曬出佩戴B.zero1 Rock的美照，林嘉欣更以巨星風采登上Marie Claire雜誌封面，她以層層疊疊的「疊戴」手法佩戴大量的戒指、手鐲和項鍊，展現獨樹一幟的時尚態度。

林嘉欣以疊戴的手法配戴BVLGARI B.zero1 Rock系列戒指、手鐲，登上美麗佳人(Marie Claire) 雜誌封面。(翻攝Marie Claire)
林嘉欣以疊戴的手法配戴BVLGARI B.zero1 Rock系列戒指、手鐲，登上美麗佳人(Marie Claire) 雜誌封面。(翻攝Marie Claire)

寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約6萬9400元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約6萬9400元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約17萬7700元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約17萬7700元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，約9萬1700元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，約9萬1700元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷耳環，約7萬2700元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷耳環，約7萬2700元。（BVLGARI提供）

#Rock #zero1 #廖思惟 #木村光希 #寶格麗