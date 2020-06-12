寶格麗經典B.zero1系列Rock（搖滾）起來，讓千禧世代的年輕時 尚族群為之瘋狂，近來木村光希（KOKI）、孫芸芸的女兒廖思惟、韓團Exo隊長SUHO等紛紛穿戴最新款的B.zero1 Rock珠寶，並在社群展示獨特的穿搭時尚，其中星二代廖思惟和木村光希的ROCK時尚最受矚目。

寶格麗品牌大使木村光希佩戴B.zero1 Rock系列珠寶，和媽媽工藤靜香一起下廚。（BVLGARI提供）

微風小公主廖思惟(Trinity)配戴寶格麗B.zero1 Rock系列珠寶，嘟著嘴的模樣十分俏皮可愛。（擷自IG）

B.zero1 Rock珠寶主張打破經典、勇於與眾不同，在經典B.zero1珠寶的細節融入重金屬龐克的鉚釘流行元素，深受年輕世代的喜愛。微風小公主廖思惟最近在IG貼出自己的可愛嘟嘴照，用手挽起來的頭髮露出粉頸上的寶格麗B.zero1 Rock項鍊，讓人忍不住多看兩眼。

在IG擁有300萬粉絲的木村光希最近也貼出她的居家照，在廚房陪著媽媽工藤靜香下廚，母女親暱互動令人稱羨，出落得清秀可人的她佩戴寶格麗B.zero1 Rock項鍊與耳環，比媽媽還高出半個頭，果真是青出於藍。

韓團Exo隊長SUHO佩戴B.zero1 Rock系列珠寶。（BVLGARI提供）

除了廖思惟與木村光希大PK，韓團Exo隊長SUHO、港星林嘉欣也爭相在社群平台上曬出佩戴B.zero1 Rock的美照，林嘉欣更以巨星風采登上Marie Claire雜誌封面，她以層層疊疊的「疊戴」手法佩戴大量的戒指、手鐲和項鍊，展現獨樹一幟的時尚態度。

林嘉欣以疊戴的手法配戴BVLGARI B.zero1 Rock系列戒指、手鐲，登上美麗佳人(Marie Claire) 雜誌封面。(翻攝Marie Claire)

寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約6萬9400元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約17萬7700元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，約9萬1700元。（BVLGARI提供）