六月，是同志驕傲月，加上近來全球疫情趨緩，猶如雨後天際出現美麗的彩虹一般，是個充滿希望的日子，各家鐘表品牌爭相「彩虹圈」腕表，珠寶品牌也以彩虹的七彩色調打造華麗珠寶，以充滿歡樂、愛和希望的彩虹安撫不安的心。
斐登（FRED）珠寶也在六月出Force 10系列全新炫彩鍊釦，以七種彩色寶石打造絢麗愉悅的氣氛，包括紅寶石、石榴石、黃色藍寶石、沙弗萊石、藍色藍寶石、海藍寶石、紫水晶等，各自代表同的美好寓意，鑲飾在白金或玫瑰金鍊釦上，再搭配五彩繽紛的鍊繩，更添美滿幸福。
來自丹麥的Trollbeads為慶祝疫情趨緩，推出一款名為「雨過天晴」的精靈珠，以雨後彩虹和天上朵朵白雲為人類祈福，希望能為紛擾不安的世界帶來希望，購物滿6000元以上就免費贈送，送完為止。Swarovski也以和平符號和彩虹等象徵符碼為設計元素，並融入紅色、黃色、綠色、藍色等彩色水晶，充滿歡樂愉悅的氣息。
Swatch最近推出一款#OPENSUMMER彩虹腕表，以象徵愛與希望的彩虹旗為設計元素，藉此尊重多元文化，包容不同性別、種族、宗教信仰與意識型態，讓世界充滿愛與和平。
格拉蘇蒂原創 (Glashutte Original)最近也主打一款參議員世界時區腕錶Senator Cosmopolite彩虹圈腕表，不僅可顯示現行所有35個世界時區時間，且在表圈鑲滿七彩寶石，完美詮釋「四海一家」、「世界大同」的崇想理想。
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