H&M 2020 夏季時尚融合衝浪、海上立槳等戶外運動，於北海岸呈現奔放活潑的海濱假期，更聯手不同領域的傑出女性，共同演繹衝浪品牌Women + Waves聯名系列、夏季泳裝系列以及充滿度假風情的當季時尚，打造休閒時刻健康動人的女性魅力。

H&M與英格蘭女性衝浪團體Women + Waves聯名系列，以海洋保護及支持女性自主權為出發點，全系列使用50%以上永續材質製作，更鼓勵女性走出戶外嘗試衝浪活動，展現自信，H&M特地攜手名模Akemi香月明美、健身模特Jessica 蔡昀潔、旅遊作家Mika謎卡、新生代潛水教練「阿酸」陳瑋萱等四位跨領域、熱愛運動且對生活充滿熱情的健康女性，於北海岸實地進行拍攝，Women + Waves聯名系列的特殊剪裁設計，讓不同體態的女性皆能展露曲線美感，採用黃色、綠色等明亮色澤，在陽光下更加亮麗且易於和日常時裝做搭配。

H&M SUMMER 2020 夏季時尚 走訪台灣北海岸 打造奔放海濱假期（圖／品牌提供）

度過了煩悶緊張的上半年，復甦的出遊季節，H&M夏季時裝換上開朗的藍白色調，配上點點、印花圖騰點綴的細肩帶洋裝、背心、短褲等呈現令人雀躍的度假風情，長版洋裝繫上腰帶立顯時尚感，背心搭配綁帶短褲、牛仔褲則悠閒又富個性，午後漫步海灘或開心聚會，襯托柔美浪漫的女性美感，流露質感品味。

H&M SUMMER 2020 夏季時尚 走訪台灣北海岸 打造奔放海濱假期（圖／品牌提供）