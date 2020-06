時序已正式邁入夏季,英國設計師品牌Paul Smith、義大利高端潮牌MSGM及MOSCHINO推出多款饒富趣味的T-Shirt,為這個夏天注入活潑氣息。設計師Paul Smith,持續透過自身幽默詼諧的頑童性格,成功讓夏日必備T-Shirt單品一秒變有趣!MSGM創意總監Massimo Giorgetti也將故鄉義大利里米尼(Rimini)結合藝術畫作呈現在夏日單品中;而MOSCHINO的創意總監則將大量恐怖電影元素融入時尚單品中,讓今年夏季完全「不無聊」!

「The world is your oyster」將這段直接翻譯即為「世界是你的牡蠣」,此名言出自英國文豪莎士比亞(William Shakespeare)的劇本作品《溫莎的風流婦人(The Merry Wives of Windsor)》,牡蠣內有珍珠,切開便能尋得寶物,現今用來表示世界遼闊,可隨心所欲做想做的事,有機會得到任何想要的東西。設計師Sir Paul Smith於1970年成立同名品牌前,便是受到妻子鼓勵與支持,才開始一步步地打造屬於自己的服裝王國;將這段文字融入設計中,旨在激發所有懷有夢想的人,都應勇往直前探索世界,追尋夢想。

Paul Smith、MSGM、MOSCHINO夏日T恤藏巧思!時尚有趣穿上身(圖/品牌提供)

PS Paul Smith做為Paul Smith較為年輕休閒的品牌支線,今年春夏以「宇宙冒險家」為主題開發一系列幽默無厘頭的服裝單品,除了飛碟、外星人外,甚至將猴子也送上了太空!

義大利高端潮牌MSGM與藝術向來有深厚連結,為慶祝品牌十週年,創意總監Massimo Giorgetti將海邊日常圖像使用在T-shirt上,畫作出自他非常欣賞的美籍藝術家Todd Bienvenu,海邊一景短版T-shirt暗藏幽默細節,從墨鏡反射中可以看到正在里米尼(Rimini)海灘做日光浴的比基尼女郎;不僅如此,MSGM更與柏林知名藝術家Nobert Bisky合作,色彩繽紛的圖案裡藏了一位猛男,透過健美的男性胴體圖像呈現渴求、浪漫和慾望的作品,還原愛情初乍之景。

Paul Smith、MSGM、MOSCHINO夏日T恤藏巧思!時尚有趣穿上身(圖/品牌提供)

MSGM的設計中總是能發現貓咪的的身影,無論是2019早秋的太空入侵者貓咪系列,或是2020秋冬中向恐怖電影大師達里歐.厄珍圖(Dario Argento)作品《九命怪貓》致敬的單品,都不難看出Massimo Giorgetti對貓咪圖案的喜愛。在今年春夏的T-shirt中則是巧秒融合橘貓及品牌標誌,慵懶的貓咪讓炎熱的夏天格外療癒;而貓咪大戰暴龍則是勾起人們對於「喵星人」的想像,期待著貓咪們攻占地球。

Paul Smith、MSGM、MOSCHINO夏日T恤藏巧思!時尚有趣穿上身(圖/品牌提供)

熱愛搞怪的MOSCHINO創意總監Jeremy Scott 於2020早春推出一系列鬼影系列,運用大量恐怖經典電影元素,傳遞擅長的黑色幽默融合現代時尚。而這款滿版怪物臉龐的T-shirt以強烈美式漫畫風格呈現,鮮豔的顏色搭配詼諧的怪異臉孔,讓人在炎熱的夏季穿著也不寒而慄!