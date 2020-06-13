南韓34歲女星申賢彬(신현빈)，今年以韓劇《機智醫生生活》的張冬天一角打開知名度。近日，她再度受到雜誌邀請登上封面，這次不僅只穿內衣更秀出美背，讓粉絲們驚呼「原來她這麼辣」。

申賢彬身材高挑、長相清秀，在《機智醫生生活》中以精湛的演技獲得觀眾青睞，人氣逐漸攀升。日前，再度受邀拍攝時尚雜誌《@Star1》的6月號雜誌封面，只見她穿上背部挖空長裙露出白皙美背及蠻腰，下一張外套裡僅穿白色內衣，大秀半球與結實腹肌，令網友紛紛留言「姐姐太美了」、「原來身材這麼好」、「美照達人」。