從《大學生了沒》班底出身的女星茵茵，熱愛運動、喜歡跳舞，練就一身勻稱的好體態。近日，她PO出一段自由潛水的影片，幾乎無贅肉的優美身體線條連安心亞都讚嘆：「美人魚啊！太美了吧！」

茵茵日前開始學自由潛水，影片中，她綁著兩條辮子、戴著面鏡，身穿三點式比基尼，當她在水下優游自在的擺動身體時，渾圓美胸、平坦腹部和蜜桃臀一覽無遺，踩著蛙鞋的雙腿比例也更加延伸，線條柔和又優美的體態讓許多網友羨慕不已，直呼：「這身材太養眼了」、「發現美人魚無誤」、「穿比基尼潛水太犯規了啦」。