又到了每個禮拜眾所期待的《中時電子報》正妹精選單元，一起跟著小編的腳步，回顧這周超級惹火的正妹們吧！

6/10(三) 大馬「高爾夫球妹」張雪兒揮竿了！邪惡視角引暴動

除了超可愛的四葉草，以美女出名的大馬其實還有超多隱藏版正妹！這位來自大馬的網紅張雪兒（Jecelin），憑著甜美長相和胸前浮誇的美胸走紅，私下她熱愛打高爾夫球，也常常在IG上曬出火辣的球場穿搭，不論是性感的緊身裙還是迷你裙都讓人看光身材，有胸又有腰相當令人稱羨。

6/11(四) 白皙泰國正妹熱舞爆紅！核彈級美胸狂晃15秒

泰國人氣網紅 Waralee Kuanpradit（โชติกา ควรประดิษฐ์）長相清純、身材惹火，以E罩杯豐滿身材走紅，她天生深邃的五官看起來還有幾分混血氣息，加上皮膚白皙，目前在IG上已經吸引多達35萬名粉絲追隨。近日，她相當熱衷在抖音上傳熱舞影片秀身材，也意外引發討論。

6/8(一) 77涵中空裝辣挺雙球！23吋小蠻腰辣翻

部落客77涵來自純樸的屏東，憑著對時尚、穿搭的熱情經營社群平台10年，吸引21萬粉絲喜愛。近年來健身有成的她，辣曬一組私下穿搭照，驚艷不少網友：「這走在路上會讓我一直盯著看啊！！！！」

6/9(二) 171cm李函沒穿內衣出門！直露乳緣刺青

台灣知名時尚模特兒李函，五官立體、風格歐美率性，高挑身材堪稱天生衣架子，近日PO出一張私下穿搭的照片，讓網友直呼：「太辣了！」照片中，李函綁起頭髮、戴著墨鏡，身穿黑色的及膝洋裝，正面斜肩設計秀出鎖骨，側面更火辣，挖空直腰大露乳緣刺青，性感又很有個性的打扮回頭率超高！

6/6(六) 178cm正妹泳裝「深V到胸下」豐滿巨球彈出辣翻

隨著網路的崛起，不少人都會透過社群平台經營自己，有位從事體重管理產品代理商的美女老闆娘Jessie Lee，臉蛋標緻、身材高挑，擁有26萬粉絲。日前她到墾丁度假，PO出超辣泳裝照，好身材完全藏不住。