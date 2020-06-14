奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周摩羯座事業運最旺，處女座愛情運最旺，牡羊座金錢運最旺。另外天蠍座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，雙子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:紫色

幸運數字:25

整體運勢★★★★

解析:踏實、穩定將充滿牡羊朋友下周的生活，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍的減緩，讓你在下周感到開心愉悅，而也因為如此，讓自己開始表現出值得信賴與可靠的感覺，讓身處周遭的朋友感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握下周囉！

▍金牛座

開運顏色:白色

幸運數字:14

整體運勢★★★

解析:下周金牛朋友則變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭勢有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些，因為太投入在競爭的想法當中，而導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，也要適時調整一下自己計較的心態會比較好喔！

▍雙子座

開運顏色:胭脂紅

幸運數字:36

整體運勢★★

解析:下周雙子朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意一下自己內心層面的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏會比較好喔！

▍巨蟹座

開運顏色:灰色

幸運數字:42

整體運勢★★★

解析:大環境的不穩定，讓巨蟹的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周！

▍獅子座

開運顏色:暗紅色

幸運數字:56

整體運勢★★★

解析:下周獅子朋友，起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯，所以下周如果有想改變些什麼的想法，要多加全盤的考量，別只知道向前喔！

▍處女座

開運顏色:淡紫色

幸運數字:84

整體運勢★★★★

解析:下周處女朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩紮穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多，也讓周遭朋友對於你感到安心許多，特別的是如果一直以來堅持或努力某些事情的朋友，在下周也可以看到成功的曙光，奧斯建議要好好把握下周囉！

▍天秤座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:95

整體運勢★★★

解析:下周天秤朋友的耐性減低許多，面對許多事情都沒有耐性，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考周詳的優點，因為下周你的思緒也將混沌許多，因而導致事情有許多狀況及問題產生，要多注意囉！

▍天蠍座

開運顏色:紅色

幸運數字:01

整體運勢★★

解析:下周天蠍朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力，連行動力也稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退因而有想走捷徑或是偷懶的想法，適時的向外求援將有效改善狀況喔！

▍射手座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:33

整體運勢★★★★

解析:射手朋友，下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況，所以下周要改善一下自己自己對於事情的堅持度也要好好的延續熱情喔！

▍魔羯座

開運顏色:草綠色

幸運數字:74

整體運勢★★★★★

解析:魔羯朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落，讓長久以來的緊繃放鬆不少。

▍水瓶座

開運顏色:藍色

幸運數字:69

整體運勢★★

解析:下周水瓶朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌周而這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多周甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停周面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

▍雙魚座

開運顏色:黃色

幸運數字:58

整體運勢★★

解析:下周雙魚朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，另外也因為這狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

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