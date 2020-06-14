從俄羅斯來台發展的女星安妮(Annie)，天生擁有立體五官和高挑身材，近日她錄製節目《2分之一強》，領口低到直逼腹部，不只洩出白皙雙峰，連內裡的黑Bra都隱約露出。

照片中，安妮化著細緻妝容，突顯洋娃娃般的五官，身穿駝色的連身洋裝，胸前大深V設計不僅露渾圓酥胸，黑色的蕾絲內衣也冒出一角，加上一雙穿著細跟高跟鞋的修長美腿，上下皆露的打扮相當性感，連她自己都陷入選擇障礙，笑說：「po上那麼多張就是因為無法選一張喔 啊哈哈！」