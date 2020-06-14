從俄羅斯來台發展的女星安妮(Annie)，天生擁有立體五官和高挑身材，近日她錄製節目《2分之一強》，領口低到直逼腹部，不只洩出白皙雙峰，連內裡的黑Bra都隱約露出。
照片中，安妮化著細緻妝容，突顯洋娃娃般的五官，身穿駝色的連身洋裝，胸前大深V設計不僅露渾圓酥胸，黑色的蕾絲內衣也冒出一角，加上一雙穿著細跟高跟鞋的修長美腿，上下皆露的打扮相當性感，連她自己都陷入選擇障礙，笑說：「po上那麼多張就是因為無法選一張喔 啊哈哈！」
從俄羅斯來台發展的女星安妮(Annie)，天生擁有立體五官和高挑身材，近日她錄製節目《2分之一強》，領口低到直逼腹部，不只洩出白皙雙峰，連內裡的黑Bra都隱約露出。
照片中，安妮化著細緻妝容，突顯洋娃娃般的五官，身穿駝色的連身洋裝，胸前大深V設計不僅露渾圓酥胸，黑色的蕾絲內衣也冒出一角，加上一雙穿著細跟高跟鞋的修長美腿，上下皆露的打扮相當性感，連她自己都陷入選擇障礙，笑說：「po上那麼多張就是因為無法選一張喔 啊哈哈！」
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。