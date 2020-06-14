女星安心亞近年來工作滿檔，偶像劇《墜愛》下檔不久，緊接著又忙於錄製睽違4年的新專輯，不過，她仍抽空經營社群平台，最近曬出只穿著黑色小背心的照片，驚人體態吸引近2萬讚。
照片中，安心亞留著及肩短髮，化著紅色系的妝容，身穿黑色的小背心，深U領口隱約洩事業線，短版設計直露緊實腹部，甚至還出現兩條「雙腹肌」，曬出長年運動的成果，找不到任何贅肉的體態引網友盛讚，直呼：「太辣了」、「逼逼逼，我去幫妳拿外套～」、「也太性感了吧，也有一種跳舞的感覺」、「好瘦」。
女星安心亞近年來工作滿檔，偶像劇《墜愛》下檔不久，緊接著又忙於錄製睽違4年的新專輯，不過，她仍抽空經營社群平台，最近曬出只穿著黑色小背心的照片，驚人體態吸引近2萬讚。
照片中，安心亞留著及肩短髮，化著紅色系的妝容，身穿黑色的小背心，深U領口隱約洩事業線，短版設計直露緊實腹部，甚至還出現兩條「雙腹肌」，曬出長年運動的成果，找不到任何贅肉的體態引網友盛讚，直呼：「太辣了」、「逼逼逼，我去幫妳拿外套～」、「也太性感了吧，也有一種跳舞的感覺」、「好瘦」。
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