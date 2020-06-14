在網路上擁有百萬人追蹤的大馬辣模顏妃(Gatita Yan)，即將於6/28發行寫真集，讓粉絲們十分興奮。近日還在IG上曬出火辣泳裝照，大方秀出俏臀與側乳，令網友看了直噴鼻血。

擅長用土味情話與網友互動的顏妃，不僅長相甜美，豐滿的上圍及身材曲線更成為不少人的性感女神，近日她穿著白色吊帶高衩泳裝，背對著鏡頭秀出美背及圓潤蜜桃臀，往上ㄧ看側面挖空的設計掉出堅挺雙峰，還附上文字「大家都想要世界和平， ………………………而我只想要你，因為你就是我的全世界」，撩得網友直呼「衛生紙已備妥」。