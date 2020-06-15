27歲女星陳夢晨臉蛋甜美、身材不科學，纖細體型卻擁有E罩杯好身材，最近氣溫驟高，她也換上比基尼出遊，性感的模樣連茵茵都忍不住大呼：「逆天！」

照片中，陳夢晨跪坐在遊艇上，身上的白色比基尼幾乎快包不住雙峰，從側面可看出飽滿弧形，平坦腹部和纖細大腿線條很緊實，幾乎找不到贅肉，當她轉到背面，辣露光滑又無瑕的美背，好身材引起網友讚嘆：「天啊，好美喔」、「女神」、「好辣哦」、「娜美的翻版嘛」。