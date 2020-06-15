E級女神陳夢晨挺圓規奶！轉身辣露裸背 00:032020/06/15 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳夢晨臉蛋姣好、身材火辣。（圖／[email protected] morninchen） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27歲女星陳夢晨臉蛋甜美、身材不科學，纖細體型卻擁有E罩杯好身材，最近氣溫驟高，她也換上比基尼出遊，性感的模樣連茵茵都忍不住大呼：「逆天！」 照片中，陳夢晨跪坐在遊艇上，身上的白色比基尼幾乎快包不住雙峰，從側面可看出飽滿弧形，平坦腹部和纖細大腿線條很緊實，幾乎找不到贅肉，當她轉到背面，辣露光滑又無瑕的美背，好身材引起網友讚嘆：「天啊，好美喔」、「女神」、「好辣哦」、「娜美的翻版嘛」。 陳夢晨穿比基尼秀出不科學好身材。（圖／[email protected] morninchen） 陳夢晨穿比基尼秀出不科學好身材。（圖／[email protected] morninchen） 77涵中空裝辣挺雙球！23吋小蠻腰辣翻 許路兒美背超平滑！簡單1招消滅背痘 #陳夢晨 #纖細 #比基尼 #好身材 #泳裝 #身材 #雪乳 #美胸 #E罩杯 #美腿 也許您會感興趣 推薦閱讀 李佳穎白襯衫「滑到身體一半」辣露美背前胸 11:122020/06/05 星光 周曉涵中空爆乳裝熱舞！抬手「驚見黑影」 15:172020/06/05 娛樂 Grace陳泱瑾泳裝辣曬側乳！真實身材網看傻 15:232020/06/05 星光 178cm正妹泳裝「深V到胸下」豐滿巨球彈出辣翻 19:012020/06/06 星光 夏如芝藏5月肚露纖細美腿 賴琳恩傻眼：根本是少女 09:562020/06/09 星光 時尚熱門新聞 周杰倫、昆凌也上榜！最有默契的星座配對TOP5 - 運勢 - 時尚 77涵中空裝辣挺雙球！23吋小蠻腰辣翻 - 星光 - 時尚 一周正妹精選》「高爾夫球妹」邪惡視角彈出美胸！超模直露乳緣刺青 - 星光 - 時尚 吳婉君泳裝「胸前深V透視」露刺青！柳腰長腿辣到噴鼻血 - 星光 - 時尚 實力深不可測！最聰明的星座TOP4 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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