在新媒體當道的時代，不僅素人可以透過YouTube變網紅，就連當紅的藝人們也紛紛加入YouTube界，全方位記錄工作花絮，甚至大方與粉絲分享私生活，近日韓國女星朴敏英也開設YouTuber頻道「그냥, 박민영 Just Parkminyoung」，才剛開創短短不到一週時間就突破12萬人訂閱，寵粉的朴敏英更立刻公開「素顏影片」，讓粉絲們又驚又喜。

女神朴敏英向來以清新風格圈粉，不同於一般女星的神秘感，她的個性親民又大方，從過去在綜藝節目上的表現就能看出來，如今她在最新影片中帶著粉絲們一窺她整天的工作棚拍過程，更大方公開素顏，從零開始把整個上妝過程都曝光，可看出朴敏英本身的皮膚超光滑，完全是是水煮蛋肌無誤，不上粉底的臉也在發光。

影片中，個性開朗的朴敏英不停在片場搞笑，更直接傳授化妝師拍照技巧，兩人一起俏皮擺出托下巴動作，讓大批粉絲都留言狂讚：「好喜歡生活化的女神」、「姊姊真的美翻了」、「皮膚超好」、「根本不用化妝」。而其實除了朴敏英之外，不少韓星也熱愛透過YouTube分享日常，包含韓藝瑟、IU、太妍、Apink普美、f(x) Amber、MAMAMOO Solar及男神朴敘俊等演員。