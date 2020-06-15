有些女生明明顏值高長得美，氣質也極好，卻鮮少有人追，到底是為什麼呢？

▍1.摩羯女

摩羯女長相美麗大方，是長輩們非常喜歡的好看，氣質也很好，舉手投足間優雅得體。只可惜，摩羯女太高傲冷淡了，內心也比較傳統，在情感上的表達非常含蓄，即使遇到暗戀的人也不會明目張膽去追，只是偷偷對他好，更別提遇到喜歡自己的人，更是不知道如何面對。再加上摩羯女性格堅韌、不怕苦不怕難，在工作上很拼，生活中也很隱忍，不會裝柔弱也不會撒嬌，總是一副不需要男人的樣子，讓追他的人都自慚形穢，沒有強大的自信和心理素質絕對不敢行動。

▍2.處女女

處女女長相精緻，氣質絕佳，即使不驚艷也生得白淨端正，絕對算得上不折不扣的美女。不過，處女座是完美主義，總是比較挑剔，眼光也很高，似乎能入他眼的沒有幾人。再加上處女女有點書卷氣，相對比較傳統，給人一種家教很嚴的感覺，想與他在一起，家庭那一關似乎也很難過，因此很多人望而生畏，不敢靠近。

▍3.天蠍女

天蠍女性感迷人，長相氣質不俗，平時也比較注意鍛煉，身材基本都保持得不錯，在12星座中最容易出性感尤物的，天蠍說第二沒人敢說第一。讓人驚豔的女子容易讓人心動是不錯，但是也讓人感覺危險，尤其是他那雙勾人的眼睛，讓人小鹿亂撞的同時，也讓人感覺到凌厲，感覺到危險，有被看穿的恐懼。似乎你做什麼樣的事情，你有什麼小算盤，都瞞不過他的明目，即使他並未真的發現，但是他看向你的目光總讓你不由心虛。因此很多人為天蠍女心動，卻遲遲不敢行動。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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