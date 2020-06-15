從小在美國長大的莫允雯，擁有立體五官、深邃的輪廓，常常被誤以為是混血兒。隨著夏天的來臨，她趁著工作空檔到戶外踏青，只穿比基尼的好身材超養眼！

莫允雯日前上傳一張照片，只見她將全部頭髮梳成包子頭，身上只穿著桃紅色平口泳裝和黑色小褲，整個人蹲在淺淺的溪水中，酥胸剛好頂住大腿，擠出邪惡的事業線和半球，引起網友轟動，紛紛留言：「允雯好辣」、「夏天來臨了」、「最美的風景」、「太瘦了啦」。