莫允雯野外脫衣！雙峰緊貼蜜大腿「壓出深溝半乳」 10:552020/06/15 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫允雯臉蛋姣好，近年來深耕戲劇圈。（圖／[email protected] xtina0505） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從小在美國長大的莫允雯，擁有立體五官、深邃的輪廓，常常被誤以為是混血兒。隨著夏天的來臨，她趁著工作空檔到戶外踏青，只穿比基尼的好身材超養眼！ 莫允雯日前上傳一張照片，只見她將全部頭髮梳成包子頭，身上只穿著桃紅色平口泳裝和黑色小褲，整個人蹲在淺淺的溪水中，酥胸剛好頂住大腿，擠出邪惡的事業線和半球，引起網友轟動，紛紛留言：「允雯好辣」、「夏天來臨了」、「最美的風景」、「太瘦了啦」。 莫允雯只穿比基尼展現好身材。（圖／[email protected] xtina0505） 輔大正妹撞臉周子瑜！五官氣質神同步 周曉涵野外泡湯被拍！彎腰「白嫩雙球」傾出超辣 #莫允雯 #脫衣 #夏天 #穿搭 #比基尼 #泳裝 #野外 #戶外 #溪水 #夏季 也許您會感興趣 推薦閱讀 李佳穎白襯衫「滑到身體一半」辣露美背前胸 11:122020/06/05 星光 178cm正妹泳裝「深V到胸下」豐滿巨球彈出辣翻 19:012020/06/06 星光 Albee范乙霏深U背心洩北半球！路邊霸氣開腿 20:562020/06/08 星光 黑男混血女友泳裝「深V到肚子」側身只有細線超辣 20:272020/06/10 星光 曾之喬開深V到腰部！撩起長髮辣露一片膚色 00:292020/06/12 星光 時尚熱門新聞 E級女神陳夢晨挺圓規奶！轉身辣露裸背 - 星光 - 時尚 莫允雯野外脫衣！雙峰緊貼蜜大腿「壓出深溝半乳」 - 星光 - 時尚 單身太冤枉！顏值高氣質好卻沒人追的星座女 - 運勢 - 時尚 170cm辣媽「爆乳泳裝超透視」水中熱舞狂晃雙峰引暴動 - 星光 - 時尚 吳婉君泳裝「胸前深V透視」露刺青！柳腰長腿辣到噴鼻血 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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