6/14剛滿21歲生日的TWICE成員周子瑜，生日當天姊姊們在IG上公開多張從未分享過的私照，不僅透露子瑜私底下可愛的一面，凹凸有致的好身材也一併遭到出賣。

南韓女子團體TWICE，6/1發行全新專輯《MORE & MORE》後表現亮眼，聲勢再度水漲船高，而適逢生日的成員子瑜也因此收到來自世界各地的祝福。不僅台灣粉絲包下捷運廣告，大陸及韓國的粉絲也以大型看板為她慶生；姊姊們更是「依照慣例」在IG中公開多張私底下的照片。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 7:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 7:49 張貼

由定延PO出的照片中，不僅將子瑜的醜照盡出，還將她睡著的模樣全部公開，網友看了直呼「太可愛了」、「最好看的果然都在姊姊那」。不過其中一張子瑜抱著狗狗的照片，卻意外展現出她的好身材，只見子瑜穿著碎花低胸細肩帶上衣，彎著腰看著懷中的小狗，倒出飽滿北半球，讓不少粉絲忍不住留言「子瑜太有愛了」、「子瑜身材真不錯」。