連續18年銷售熱賣的「澄淨卸妝露EX」，於2020年7月1日推出限定再版 「澄淨卸妝露EX－01 茜空」、「澄淨卸妝露EX－02 日向」，分別加入天然植萃配方應對夏日膚況，讓夏天的卸妝時光不黏膩、更舒適。

帶著純淨粉色質地的01茜空富含不老果實之稱的「藍靛果忍冬精華」，萃取自北海道特產的藍靛果，也有著不老果實之稱，卸妝時帶走髒污留下潤澤的細緻膚觸，卸妝後肌膚保濕柔嫩不緊繃。而質地如柔和黃光的02日向則是含有能調理肌膚的「黃柏精華」給予夏日燥肌所需的油水平衡、穩定膚況，使肌膚不易受環境影響，卸淨後油水平衡膚觸不粗糙。

左：限定款澄淨卸妝露#日向，右：限定款澄淨卸妝露#茜空。（圖／品牌提供）

限定版除了特殊成分外，同時保留常態款好評優點，含30%保濕精華親水無油分配方，輕鬆在臉上推勻並快速卸除彩妝污垢，沖水時不需特別乳化，大大減少肌膚拉扯與降低致痘粉刺，留下清爽舒適的淨嫩膚觸，無酒精、無香料、無色素各種膚質都能安心使用，自信展現潤澤透亮的素顏美肌！

▍活動

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★獎品內容 ｜ ORBIS小禮物*1，不挑款隨機寄出。

★公佈時間 ｜ 2020/6/24

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