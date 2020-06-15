被封為「亞洲第一美」的韓國女星克拉拉(Clara/李成敏)，近日在IG上分享多張穿搭照，緊身短裙將她S級曲線全露，豐滿的上圍再次引起網友注意。

這幾年將事業重心轉往大陸的克拉拉，受到新冠肺炎疫情影響只能回到韓國家中防疫，但她依然透過社群媒體與粉絲們互動，分享每日的穿搭。日前，她便PO出外出用餐的照片，只見她穿著直條紋襯衫內搭低胸貼身短裙，看起來又辣又性感，其中一張「邪惡視角」使她原本就豐滿的上圍看起來更加雄偉，網友也紛紛大讚「性感人妻」、「姊姊真美」、「身材好到令人羨慕」。

在 Instagram 查看這則貼文 CLARA 클라라（@actressclara）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 11 日 下午 3:06 張貼