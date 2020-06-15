食神最愛的「銷魂叉燒飯」原價85元。（OK提供）

OK「乾炒牛河粉」原價85元。（OK提供）

超商鮮食占比逐年成長，其中OK mart觀察台灣消費者的飲食喜好，自2014年米其林等級的添好運進駐台灣後，包括點點心、甘味燒鵝等多家知名茶餐廳也紛紛搶進，可見台灣民眾對於港點接受度高，因此分批推出「正宗茶餐廳」港式系列鮮食，並特別使用香港知名品牌「李錦記」入菜，透過香港百年醬料品牌加持，打造出既美味又高品質的餐點。

首部曲即起推出「蠔油牛肉燴飯」，以精選牛肉搭配新鮮草菇、洋蔥，並使用李錦記蠔油提升燴汁的鮮甜口感，是茶餐廳中點菜率極高的一道餐點，再來二部曲由「乾炒牛河粉」接棒，曾經被港劇封為廚房剋星的這道菜，用爆炒牛肉六分熟，大火快炒銀芽、洋蔥和紅蘿蔔，再加以獨特港式滷水汁、和李錦記蠔油提味，完美融入河粉、牛肉鮮嫩爽口。

而6月24日起將推出食神最愛的「銷魂叉燒飯」，以上選梅花肉

、李錦記特製叉燒醬慢火烘烤熟成，搭配滷蛋，青江菜，菜色簡單卻銷魂。

即日起至7月1日，購買港式系列飯麵食任一件，加購大杯鴛鴦奶茶，原價65元享半價優惠。