南韓知名女星孫藝真(孫藝珍)，今年以夯劇《愛的迫降》與玄彬一同拿下百想藝術大賞的最佳人氣獎，再度打開知名度。近日她受彩妝品牌邀約，拍攝全新形象廣告，在流出的側拍影片以迷人的笑容與凹凸有致的身材引起網友的討論。

憑著《愛的迫降》落難富家女一角人氣再度攀上高峰的孫藝真，不僅在藝術大賞中搬回大獎，還在網站《starmometer》的票選活動中贏得「2020全世界最美女星」第一名，成功擠下女子天團TWICE成員周子瑜，證明薑還是老得辣。

在 Instagram 查看這則貼文 @elysian.yejin 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 下午 8:09 張貼

她也因此收到多個活動及廣告代言，近日她便為美妝品牌拍攝新一季形象廣告，幕後花絮也跟著曝光，只見她維持一貫的甜美笑容散發仙氣，其中一套穿著U領小背心的造型，隨著她一抬手秀出緊緻的手臂線條，身材曲線也完美成線，可見她10年來不間段的TRX核心訓練效果顯著，讓粉絲們看到忍不住驚嘆「姊姊這身材太絕了」、「看不出來已經38歲」、「笑容電死我」。

孫藝真廣告側拍流出！U領緊身衣「美胸全現形」（圖／nemopan.com）