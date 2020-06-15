以「WEAR TOKYO NOW」為品牌精神的GU，今日宣布與日本時尚品牌「SOPH.」首次合作推出聯名系列商品！由日本設計師清永浩文(Hirofumi Kiyonaga)於1998年創立的品牌「SOPH.」，起源於希望為都市人提供日常且時尚的服飾，「SOPH.」擅長將實用功能且精緻的時尚細節融入簡約的設計中。

此次GU與SOPH.攜手合作的「1 MW by SOPH.」聯名系列，其概念是提供”一天之始至終都能讓人在家感到放鬆的「One-mile wear」”服裝。這樣的穿搭概念相當符合現代生活者周末或下班後OFF Work所追求的輕鬆情境。

GU首度與SOPH.推出聯名系列！精緻時尚細節超簡約（圖／品牌提供）

「One-mile wear」聯名系列以舒適及巧妙的設計滿足生活忙碌的都會生活者，該系列重視在家穿著的輕鬆舒適，讓人即使面對突如其來的快遞、外送造訪，或是臨時想到鄰近的便利商店採買，也無須另外更換服裝，時尚感立刻化身為即可出門的魅力穿搭。除了成人款式外，也將提供童裝款式，讓父母與孩子們可以一起盡情享受時尚。

GU首度與SOPH.推出聯名系列！精緻時尚細節超簡約（圖／品牌提供）

特別值得一提的是，此次「1 MW by SOPH.」聯名系列中的專屬圖案是由東京平面藝術家YOSHIROTTEN特別操刀設計，YOSHIROTTEN將SOPH.品牌中獨有的星星圖案與代表「One-mile wear」的原創符號巧妙結合，以具潮流感的時尚設計演繹本次聯名新品。