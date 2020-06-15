adidas Originals與陳奕迅一直以來的合作皆大獲好評，此次SUPERSTAR聯名鞋款更是誠意滿滿，承襲了SUPERSTAR經典ICON的極簡基因，並融入Eason個人風格，以富有創新感的半透明尼龍材質覆蓋整體鞋面，鞋尾處特別採用灰色麂皮打造，巧妙演繹低調質樸美學。三片葉品牌標識與陳奕迅親手設計的「奕」字個人logo則分別印於左右兩隻鞋跟的內側表面，展現低調卻吸睛的設計小巧思，滿足不同場合下的百搭造型需求。聊到此次設計合作，陳奕迅分享：「創造東西是很好玩的事情。學會欣賞，就會產生所謂的個人風格。」更鼓勵大眾「大膽做自己，勇於在人群中創造與眾不同」。

陳奕迅聯名SUPERSTAR上市！adidas Originals低調美學帥翻（圖／品牌提供）

鞋盒的設計同樣別出心裁，不僅將三片葉標識與「奕」字logo印於卡其色紙上以呼應鞋款的極簡風格，同時附上特別訂製的防塵袋，磁鐵開關更為鞋盒注入了儀式感。此外，鞋盒上印有標語“Every journey begins with a small step”，即「每段旅程皆始於足下」，是陳奕迅號召大家勇敢邁出第一步、開啟自我突破之旅之舉，更呼應了Superstar 50周年 #Change With Superstar改變即是創造的核心理念。

陳奕迅聯名SUPERSTAR上市！adidas Originals低調美學帥翻（圖／品牌提供）